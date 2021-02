Governo: Coldiretti e Agrinsieme, puntare su agroalimentare come volano crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello con il presidente incaricato Mario Draghi, per Coldiretti, è stato “un incontro proficuo e interessante sulle tematiche di sviluppo della filiera agroalimentare che nel prossimo futuro giocherà un ruolo fondamentale anche in termini occupazionali”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. Nel corso dell’incontro “abbiamo rappresentato come la filiera agroalimentare, nei prossimi anni, possa generare 1 milione di nuovi posti di lavoro”. Questo puntando su “sostenibilità, digitalizzazione, ed autosufficienza produttiva”. “Abbiamo rappresentato grandi possibilità di recupero economico“, ha concluso Prandini. Concetto simile da quello espresso anche dal coordinatore di Agrinsieme, Franco Verrascina, che nel corso dell’incontro ha chiesto di puntare “sull’agroalimentare quale volano per la crescita e lo sviluppo del Paese, privilegiando contributi mirati e non sussidi a pioggia”. (Rin)