Serbia-Repubblica Ceca: premier Brnabic, per capitoli negoziali abbiamo bisogno di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha bisogno anche del sostegno della Repubblica Ceca per l'apertura di nuovi capitoli nell'ambito del processo di adesione con l'Unione europea. Lo ha dichiarato oggi la premier serba, Ana Brnabic, in una conferenza stampa congiunta tenuta a Belgrado insieme all'omologo ceco, Andrej Babis. La prima ministra ha osservato che "non è giusto" che la Serbia non abbia aperto nessun capitolo dei negoziati di adesione lo scorso anno, auspicando al tempo stesso "che quest'anno sia diverso". Brnabic ha infine ribadito che la Repubblica Ceca sostiene l'integrazione europea della Serbia, aggiungendo di essere "incoraggiata" in questo senso dalla posizione espressa dai partner cechi in tutti i colloqui bilaterali avuti finora. La repubblica Ceca, ha detto ancora Brnabic, fornisce "un enorme incentivo" alla Serbia e ai Balcani occidentali nel continuare il loro percorso verso l'Ue. "(I partner cechi) danno regolarmente e rapidamente il loro consenso per l'apertura di tutti i capitoli per i quali siamo pronti. Penso che anche la Repubblica Ceca sia insoddisfatta della velocità di apertura dei capitoli o della velocità con cui sta andando il nostro processo di integrazione", ha aggiunto Brnabic. La premier serba ha infine ringraziato per il sostegno il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, come pure alcuni Stati membri. (Seb)