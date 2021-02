Foibe: prefetto di Milano e Sala consegnano medaglia in memoria di Giovanni Bellavia alla nipote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito per ricordare le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale, il prefetto di Milano Renato Saccone e il sindaco di Milano Giuseppe Sala hanno consegnato, in Prefettura, alla nipote Antonia Vetro, la medaglia conferita dal presidente della Repubblica, in riconoscimento del sacrificio dello zio Giovanni Bellavia. Giovanni Bellavia - ricorda la Prefettura in una nota - nativo di Favara (Ag), finanziere, fu catturato il 2 maggio 1945 dalle truppe titine presso la caserma di via Udine a Trieste e deportato in Jugoslavia. Da allora non se ne ebbero più notizie. (Com)