Foibe: Mazzeo (Toscana), storia ci aiuti a leggere dramma

- "La storia, quella con la esse maiuscola, deve aiutarci a leggere il dramma dei nostri connazionali, la verità dei fatti nelle memorie situate nel tempo e nel dibattito storiografico, che suscita domande e interroga le nostre coscienze”. Così il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, ha dato il “la” alla seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del “Giorno del ricordo”. Mazzeo ha spiegato: “Per commemorare quei drammatici avvenimenti e spiegarli alle nuove generazioni, come voleva il presidente Ciampi partendo dalle tante efferatezze e drammi del passato, per arrivare alla nostra identità, figlia anche degli odi della seconda guerra mondiale”. E passando ai giorni nostri: “tutti siamo cittadini europei in quanto italiani e siamo italiani in quanto europei, l’Europa è la nostra casa, e lo abbiamo capito soprattutto in questo periodo di pandemia”. Mazzeo ha concluso: “Guardiamo al futuro, fieri della nostra storia e della nostra memoria in un’ Europa dal ruolo attivo, per non dare spazio alla cultura delle frontiere chiuse in un tempo sempre più schiacciato dalla dimensione breve dell’istante è compito delle Istituzioni fare memoria, ancorati ai valori di quella bussola, per costruire insieme un futuro di democrazia, di pace, di libertà e giustizia per i nostri figli”. (Ren)