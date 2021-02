Emirati: mini rimpasto di governo, sostituito ministro di Stato Affari esteri Gargash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar al Gargash, il ministro di Stato per gli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti protagonista della storica normalizzazione delle relazioni con Israele sancita dagli Accordi di Abramo firmati il 15 settembre 2020 a Washington, è stato sostituito e assumerà una nuova posizione. Lo ha annunciato oggi una nota del governo emiratino. La mossa fa parte di un piccolo rimpasto di governo ordinato dal sovrano di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid al Maktoum. Gargash, che ha occupato la seconda posizione più importante nella diplomazia emiratina dal 2008, diventerà un consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Khalifa bin Zayed. Il rimpasto ha visto anche la sostituzione di Zaki Nusseibah dalla carica di ministro di Stato per la Diplomazia pubblica e culturale per diventare anch’egli consigliere culturale del presidente Khalifa bin Zayed al Nahyan Lo sceicco Shakhbout bin Nahyan, ex ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Arabia Saudita, e Khalifa al Marar, ex viceministro degli Affari politici, sono stati nominati rispettivamente ministri di Stato presso il ministero degli Esteri. In messaggio sul suo profilo Twitter il premier emiratino ha dichiarato che Gargash è stato "uno dei più importanti pionieri della politica degli Emirati” e che “è stato in grado di portare grandi trasformazioni nella politica estera e nelle relazioni politiche e regionali e internazionali".(Res)