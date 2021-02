Ecuador: presidenziali, indigeni in piazza per "difendere" passaggio del candidato al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Pachakutik, "braccio politico" della confederazione delle comunità indigene dell'Ecuador (Conaie), ha convocato una "grande manifestazione" a difesa del secondo posto riconosciuto al loro candidato, Yaku Perez, alle presidenziali tenute domenica. Una protesta che muove adal timore che le delicate operazioni di scrutinio in corso in queste ore possano annullare il vantaggio che Perez ha sin qui registrato sul banchiere conservatore Guillermo Lasso, negando l'accesso al ballottaggio dell'11 aprile contro il vincitore del primo turno, il socialista Andrés Arauz. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha completato lo scrutinio dei voti espressi nel 99,54 per cento dei seggi assegnando a Perez 1.758.185 voti, il 19,72 per cento dei consensi, contro i 1.746.026 (19,59 per cento). Una differenza di poco più di 12mila voti che potrebbe essere ribaltato considerando non solo il numero di schede ancora da scrutinare, ma anche quelle sulle quali sono stati evidenziati possibili errori, e che vengono pertanto sottoposti a un ulteriore controllo. Il Cne ha già avvertito che per la proclamazione ufficiale dei dati ci potrebbero volere ancora "diversi giorni". (segue) (Brb)