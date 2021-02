Ecuador: presidenziali, indigeni in piazza per "difendere" passaggio del candidato al ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'invito a partecipare alla "grande manifestazione", il coordinatore del movimento, Marlon Santi, parla della necessità di difendere i "circa 1,9 milioni" di voti espressi a favore di Perez. "Utilizzeremo tutte le risorse e i mezzi necessari, legali e di fatto per far rispettare la volontà espressa alle urne. Non permetteremo che ci venga rubato il trionfo ottenuto, il nostro diritto a partecipare al secondo turno elettorale e di conseguire la vittoria dinanzi al candidato che rappresenta il ritorno della corruzione e dell'autoritarismo", recita la nota che vede nei precedenti governi di Rafael Correa, di cui Arauz è espressione, uno dei mali del paese. Da parte sua Lasso, forte di un recupero della distanza col passare delle ore, garantisce che l'esito finale dello scrutinio gli permetterà di andare al ballottaggio. (segue) (Brb)