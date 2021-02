Commercio: ripartono le mostre mercato a Roma, via libera dall'assessorato capitolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dal Campidoglio alla riapertura delle mostre mercato. Sono circa 20 su Roma e si svolgono principalmente di domenica. Sono mercatini in cui è possibile trovare oggetti di antiquariato o manufatti artigianali e che animano le piazze principali dei quartieri della Capitale: da Ponte Milvio a piazza Mazzini, da piazza dei Quiriti a piazza Bainsizza a piazza della Balduina ma anche in via di Val Padana a Prati fiscali o in via delle Repubbliche Marinare a Ostia. I mercatini sono rimasti fermi finora a causa di un'interpretazione stringente del Dpcm effettuata dal Campidoglio e che ha assimilato queste attività alle fiere. Ora con una lettera firmata dal dirigente Pasquale Pelusi del Dipartimento sviluppo economico di Roma, e inviata ai 15 municipi di Roma, si chiarisce che l'assessorato, guidato da Andrea Coia, con una nota del 5 febbraio "ha espresso indirizzo favorevole allo svolgimento delle mostre mercato che hanno carattere locale e utenza limitata, che si svolgono prevalentemente la domenica e che sono così assimilabili ai mercati settimanali autorizzati dal Dpcm". (Rer)