Alitalia: Vestager, importante che compagnia sia davvero nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Alitalia, è molto importante che la nuova compagnia di bandiera sia davvero una nuova società. Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "E' molto importante fare sì che se una nuova compagnia viene creata, sia una nuova compagnia", ha detto. Per questo, "incoraggio vivamente" che la newco Ita "sia davvero una nuova società, altrimenti se ci fosse una decisione negativa sugli aiuti di Stato" ad Alitalia "il recupero passerebbe alla nuova società", ha spiegato. "Sull'approccio del nuovo governo, non è di mia competenza", ma quello che è di rilievo "è che le regole" sulla concorrenza "siano rispettate" e che "se degli aiuti di Stato sono stati dati in modo illegale, vengano recuperati". (Beb)