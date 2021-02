Commercio: Unoe, grazie a forze politiche per impegno a riapertura mostre mercato a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno riprendere le mostre mercato e i mercatini a Roma e "il merito è di questi signori che hanno ascoltato il grido di disperazione di una intera categoria: Andrea Coia, assessore al Commercio di Roma, Sabrina Alfonsi, presidente I Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore del I Municipio , Davide Bordoni, consigliere (Lega, ndr) del Comune di Roma". Lo scrive in un post su Facebook Alessandro Pollak, presidente dell'Unione nazionale organizzatori eventi, associazione che ha animato una protesta la scorsa settimana per chiedere la riapertura delle mostre mercato. "Grazie al loro interessamento - aggiunge - il dipartimento ha corretto la nota diramata precedentemente assimilando le mostre mercato che si svolgono prevalentemente di domenica ai mercati settimanali autorizzati dal Dpcm. Per una volta tutte le forze politiche - conclude - si trovate d’accordo ed hanno portato un grande risultato per la nostra categoria". (Rer)