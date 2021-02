Foibe: Bastoni (Lega), memoria resti viva, no a negazionismi dei sodali dei massacratori titini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consigliere comunale e regionale della Lega Max Bastoni - fa sapere una nota del gruppo Lega - ha deposto insieme a una delegazione di Lealtà Azione e al consigliere di Municipio 8 Stefano Pavesi una corona di fiori al monumento in piazza della Repubblica a Milano dedicato ai martiri delle foibe e ai 350mila esuli dalla Venezia Giulia, dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. "È importante che la memoria resti viva e intonsa da negazionismo o peggio giustificazionismi che ancora galleggiano a sinistra nei sodali dei massacratori titini. Non dimentichiamo la sofferenza dei nostri fratelli dalmati e giuliani", dichiara Bastoni. (Com)