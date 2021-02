Francia: sottosegretaria Industria, lo Stato resterà in Chantiers de l'Atlantique il tempo necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato francese conserverà la sua partecipazione all'interno del capitale di Chantiers de l'Artlantique per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" la sottosegretaria all'Industria, Agnès Pannier-Runnacher, commentando l'intenzione di Jean-Claude Bourrelier, fondatore di Bricorama, di acquisire il 41 per cento della società. "Lo Stato ha più dell'80 per cento del capitale", ha detto la sottosegretaria ricordando che il punto riguarda "il progetto industriale". "Vogliamo dare a Chantiers de l'Atlantique il futuro industriale più brillante possibile e trovare le buone associazioni", ha affermato Pannier-Runacher.(Frp)