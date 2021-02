Romania: premier Citu, positivo voto Europarlamento sul meccanismo di ripresa e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolgo con favore il voto dell'Europarlamento sul meccanismo di ripresa e resilienza: sono fondi importanti per la ripresa economica. Lo ha scritto il primo ministro romeno, Florin Citu, in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del governo. Il primo ministro sottolinea che, attraverso questo meccanismo, la Romania sarà in grado di attrarre oltre 30 miliardi di euro, denaro che verrebbe utilizzato per finanziare investimenti in infrastrutture, digitalizzazione, green economy, riforme strutturali, nonché la costruzione di nuovi ospedali e la modernizzazione di quelli esistenti. "Con il denaro a cui la Romania avrà accesso attraverso questo meccanismo europeo, finanzieremo la costruzione di nuovi ospedali, nonché l'ammodernamento e l'ampliamento di quelli esistenti. Vogliamo finalizzare al più presto al governo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo che la Romania abbia accesso a questo finanziamento europeo il prima possibile", ha specificato Citu. (Rob)