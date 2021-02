Commercio: presidente Municipio I, bene ok del Campidoglio su mostre mercato, pronti ad aprirle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente il Campidoglio ha accolto le istanze degli operatori, dei cittadini e dei territori. Come Municipio Roma I ci stavamo occupando del problema, per riattivare il lavoro di artigiani e artigiane duramente penalizzati dalla pandemia". Lo dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi. "Abbiamo sempre sottolineato - aggiunge - che i mercatini di piccole dimensioni, come quelli presenti sul nostro territorio, possono svolgersi nel rispetto delle regole anti Covid: da ieri con una nota il dipartimento sviluppo economico e attività produttive ha dato un'interpretazione favorevole allo svolgimento delle mostre mercato". Per il vice presidente del Municipio I, Jacopo Maria Emiliani Pescetelli, "riprendiamo nelle prossime settimane la calendarizzazione dei mercatini, come previsto nei nostri bandi, nelle piazze Bainsizza, Mazzini e Quiriti. Riteniamo essenziale ridare respiro a un settore molto penalizzato da questa situazione di stallo. Finalmente si può ripartire". (Com)