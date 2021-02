Speciale energia: Gazprom stima prezzo medio export gas superiore a 200 dollari per mille metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Gazprom prevede che il prezzo medio all'esportazione delle forniture di gas quest'anno sarà di oltre 200 dollari per mille metri cubi. Lo ha affermato Aleksander Ivannikov, direttore del dipartimento finanziario dell'azienda. "Se il nostro budget, che abbiamo adottato a dicembre del 2020, era basato su condizioni di scenario, che implicavano un prezzo di esportazione nella regione di 170 dollari per mille metri cubi, allora oggi, alla fine di gennaio, possiamo affermare con sicurezza che ci aspettiamo una media annua superiore ai 200 dollari, ovvero 30 dollari in più rispetto agli obiettivi stabiliti nel bilancio per il prossimo anno" ha detto Ivannikov durante una teleconferenza. (Rum)