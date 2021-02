Speciale energia: Gazprom, lavori Nord Stream 2 in acque danesi termineranno ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della sezione danese del gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe essere completata ad aprile. Lo ha confermato Aleksander Demchenko, capo del dipartimento per le relazioni con gli investitori di Gazprom. "Come avete saputo dall'operatore del progetto Nord Stream 2 Ag, è in corso la costruzione del gasdotto nelle acque della Danimarca: questo è il tratto principale che non è ancora stato completato. La possibile data di completamento di questa sezione è il mese di aprile del 2021", ha detto Demchenko durante una teleconferenza dell'azienda. Demchenko ha anche confermato che Gazprom mira a completare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ma ha aggiunto che la società non può divulgare troppe informazioni perché il progetto sta affrontando diversi ostacoli. Pur non affermandolo esplicitamente, il dirigente di Gazprom si riferisce alle sanzioni statunitensi imposte nei confronti del gasdotto che hanno determinato diversi ritardi al completamento dell’infrastruttura. (Rum)