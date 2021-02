Speciale energia: rinviata riunione Paesi africani produttori su esame impatto Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione dei paesi africani produttori di petrolio (Appo), riunito in videoconferenza, ha rinviato l'esame dello studio previsto sull'impatto della pandemia di Covid-19 sul petrolio e l'industria del gas. Lo riferisce l'emittente radiofonica algerina "Radio Algerie". L'evento è stato presieduto dal ministro dell'Energia algerino, Abdelmadjid Attar. Parlando alla stampa al termine dell'incontro, Attar ha precisato che "il Consiglio ministeriale dell'Appo ha deciso di tenere una seconda riunione, la cui data sarà fissata fra una o due settimane per esaminare il rapporto da realizzare sull'impatto della pandemia Covid-19 sull'industria petrolifera e del gas dei Paesi produttori africani". Il consesso avrebbe dovuto esaminare il rapporto preparato su questo studio da un comitato ad hoc nominato sei mesi fa e composto da cinque Paesi, tra cui Algeria, Egitto, Guinea equatoriale e Nigeria. Tuttavia, "alla luce dei nuovi dati e della vaghezza che ancora circonda le conseguenze della pandemia sui Paesi africani produttori di petrolio, si è deciso di tenere un altro incontro per dare ad alcuni Paesi il tempo di fare proposte", ha spiegato il ministro dell'Energia di Algeri. Attar ha sottolineato, inoltre, che si è deciso di ampliare lo studio e di realizzarlo in modo diverso da quanto inizialmente previsto. (Ala)