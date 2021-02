Speciale energia: ministra serba Mihajlovic, presto gara per costruzione interconnettore con Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta selezionando un appaltatore per la costruzione di un gasdotto di collegamento con la Bulgaria, attraverso il quale potersi rifornire del gas proveniente dal Corridoio meridionale e del Gnl dal terminale greco di Alessandropoli. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia serba Zorana Mihajlovic. Al momento la Russia è l'unico fornitore di gas naturale per la Serbia, che negli ultimi anni ha ricevuto oltre 2 miliardi di metri cubi di gas russo l'anno attraverso il gasdotto che passa per Ucraina e Ungheria; mentre dal primo gennaio, con il lancio dal gasdotto Turkish Stream, ottiene forniture aggiuntive di gas russo attraverso la Bulgaria. "Ci aspettiamo che, tra una settimana o dieci giorni, venga annunciata una gara d'appalto per i lavori per la costruzione del gasdotto Nis-Dimitrovgrad, la cui costruzione garantirà la diversificazione dei fornitori di gas", ha affermato la ministra dell'Energia serba. (Seb)