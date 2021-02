Speciale energia: l’Algeria potrebbe cambiare idea sul gas da scisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria potrebbe riconsiderare la sua decisione di utilizzare il gas da scisti. Allo stato attuale, infatti, l’utilizzo della tecnologia della fratturazione idraulica è invisa dalla popolazione e da parte del governo, ben attento a non prendere decisioni impopolari a pochi mesi delle elezioni anticipate. Eppure gli esperti concordano che l’utilizzo dello “shale gas” potrebbe contribuire a migliorare il mix energetico algerino. Secondo Tewfik Hasni, intervistato dal sito web “Algerie-Eco”, il Paese nordafricano deve prima identificare l’effettiva domanda di energia in base agli obiettivi di crescita economica e della popolazione: “Si tratterà quindi di definire il mix energetico più adeguato che soddisfi i requisiti di sicurezza energetica, rispetto per l'ambiente, indipendenza energetica, offrendo i costi più bassi e capacità di esportazione sufficiente per compensare gli idrocarburi. Se lo shale gas può fare tutto questo, perché no?”. Le autorità algerine hanno recentemente annunciato l’avvio della produzione, dall'inizio del 2022, di quasi 1.000 Megawatt di energia solare al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche fossili. “È chiaro che qualsiasi produzione da energia rinnovabile è utile per ridurre il consumo di gas per la generazione di energia”, ha commentato Hasni. (Ala)