Speciale energia: Ucraina, governo studia possibile impiego energia nucleare per estrazione criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino sta cercando di investire in un nuovo impianto di estrazione di criptovalute, per sfruttare un eccesso di energia nucleare generata. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Unian”, il ministero dell'Energia ucraino sta pianificando di creare il centro di “mining” con un consumo energetico giornaliero di due o tre gigawatt. Yevhen Vladimirov, viceministro dell'energia per lo sviluppo digitale, ha incontrato funzionari del dicastero e partner del settore privato per discutere le proposte nella loro fase iniziale. Sono stati invitati anche l'operatore nucleare statale Energoatom e il produttore di hardware per il mining Hotmine. Vladimirov ha affermato che le proposte consentiranno al Paese di fare un uso migliore della capacità nucleare in eccesso, nonché di aumentare il gettito fiscale. "L'idea di creare un data center basato su una centrale nucleare, ovviamente, merita attenzione perché il sistema energetico ucraino ha una capacità di base inutilizzata", ha rilevato il viceministro. "Il carico costante sulle unità nucleari potrebbe portare profitti aggiuntivi alla compagnia statale Energoatom e consentire alle imprese di operare, pagando al contempo anche le tasse al bilancio nazionale", ha aggiunto. (Rum)