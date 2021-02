Vaccini: Trivelli, consegne Pfizer in ritardo in alcune province lombarde, ma campagna procede in modo omogeneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcune province della Lombardia ci sono state anomalie nella consegna dei vaccini Pfizer, che hanno provocato ritardi nelle vaccinazioni, che Regione conta di recuperare entro la settimana. Lo ha annunciato il direttore generale dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia Marco Trivelli, intervenendo in commissione sanità. "Nelle province di Mantova, Cremona e nella città di Monza ci sono state latenze nelle consegne per diversi motivi, che speriamo di superare questa settimana". Questo, ha spiegato Trivelli ha determinato "un ritardo nella somministrazione delle prime dosi: ieri le consegne di Pfizer purtroppo non sono state complete, oggi speriamo ci sia il completamento delle dosi attese per lunedì e martedì, per il resto l'andamento delle vaccinazioni è molto regolare e omogeneo: siamo stabilmente sul 90 per cento di utilizzo delle consegne fatte, siamo abbastanza regolari nella somministrazione dei vaccini e abbiamo fatto un numero importante di seconde dosi".(Rem)