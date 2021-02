Ue: Lagarde, è interesse degli Stati membri rapida attuazione Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell’Unione europea devono compiere tutti i passi per fare entrare in vigore quanto prima possibile il Next Generation Eu. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel suo intervento ad un evento organizzato dal settimanale britannico “The Economist”. “E’ nell’interesse di tutti gli Stati membri muoversi rapidamente”, ha dichiarato Lagarde. “L’Europa ha reagito molto rapidamente alla crisi innescata dalla pandemia del Covid-19”, ha osservato la presidente della Bce ricordando gli strumenti "senza precedenti" adottati nel 2020. E’ stata una crisi senza pari dalla Seconda guerra mondiale, secondo Lagarde, “ma siamo stati in grado di sviluppare dei risultati eccezionali” come sui vaccini e sugli strumenti finanziari a sostegno dell’economia. (segue) (Res)