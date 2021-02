Ue: Lagarde, è interesse degli Stati membri rapida attuazione Next Generation Eu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Bce ha riconosciuto che la risposta fiscale è stata più debole in Europa rispetto a quella degli Usa. In Europa, secondo Lagarde, vanno ravvisati due livelli di azione: uno nazionale dei singoli Paesi membri e uno "regionale pan-europeo”. “Alcuni Paesi, con più spazio fiscale, hanno speso molto per rispondere alla pandemia, come la Germania”, ha detto Lagarde secondo cui tale discorso vale anche per l’Italia in quanto è stata colpita duramente nella prima fase della pandemia. La presidente della Bce ha quindi auspicato che i fondi del Next Generation Eu siano spendibili dalla seconda metà del 2021, mentre riguardo altri strumenti di sostegno fiscale ha detto che possono essere estesi anche "oltre il 2021" a seconda di come evolverà la risposta alla pandemia. “La flessibilità è la chiave di risposta all’incertezza”, ha aggiunto. (Res)