India: Alta corte Chandigarh riconosce matrimonio minore musulmana perché consensuale e dopo pubertà

- L’Alta corte del Punjab e dell’Haryana, a Chandigarh, ha affermato che una minore di 18 anni musulmana che abbia raggiunto la pubertà è libera di sposarsi in base al Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, la legge del 1937 che regola le questioni familiari islamiche in India. Il giudice Alka Sarin si è pronunciato su istanza di una coppia islamica del Punjab, un uomo di 36 anni e una ragazza di 17 che si sono sposati il 21 gennaio nonostante l’opposizione delle loro famiglie. Il giudice ha citato come fonte giuridica l’articolo 195 del “Principles of Mahomedan Law” di Dinshaw Fardunji Mulla, il commentario più noto sulla Muslim Personal Law, secondo il quale “ogni musulmano sano di mente può contrarre matrimonio una volta raggiunta la pubertà” e “il matrimonio di un musulmano sano di mente e che abbia raggiunto la pubertà è nullo se si è verificato senza il suo consenso”. L’età della pubertà viene presunta intorno ai 15 anni. (segue) (Inn)