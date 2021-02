India: Alta corte Chandigarh riconosce matrimonio minore musulmana perché consensuale e dopo pubertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese il matrimonio è considerato un fatto privato se le coppie non lo registrano in base allo Special Marriage Act del 1954. L’Islam è la seconda religione in India, dopo l’induismo: nel censimento del 2011, l’ultimo effettuato, si sono definiti musulmani 172 milioni di indiani, il 14,2 per cento della popolazione. Su iniziativa dell’attuale governo, nel 2019 è stata approvata la legge Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, che vieta il ripudio islamico istantaneo o triplo “talaq”. Per il Partito del popolo indiano (Bjp) la legge fa parte di una più ampia battaglia politica contro il cosiddetto “appeasament”: l’accomodamento, la pacificazione ottenuti al prezzo di concessioni dal punto di vista del diritto. Il Partito del popolo si oppone anche ad altre disposizioni della Muslim Personal Law ed è favorevole al Codice civile uniforme, da tempo oggetto di dibattito in India, ovvero all’adozione di un insieme comune di regole valide per tutti i cittadini in sostituzione delle cosiddette “leggi personali” basate sulle scritture e i costumi delle diverse grandi comunità religiose. (Inn)