Aerospazio: Cina, la sonda Tianwen-1 entra nell’orbita di Marte

- Tianwen-1, la prima sonda su Marte inviata dalla Cina, ha raggiunto oggi il campo gravitazionale del Pianeta Rosso dopo un viaggio dalla Terra iniziato sette mesi fa. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale “Xinhua”. La sonda cinese ha raggiunto così l’emiratina Hope, entrata in orbita su Marte ieri sera dopo un percorso di 493 milioni di chilometri iniziato dall’isola di Tanegashima, in Giappone, il 20 luglio 2020. Volando in orbita 194 giorni dopo il decollo dal Centro di lancio spaziale di Wenchang nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale, il 23 luglio 2020, Tianwen-1 dovrebbe atterrare entro metà maggio 2021 sul pianeta, dove sgancerà un rover in missione di rilevamento. (Cip)