Governo: Bombardieri (Uil), bene metodo confronto, diventi strumento per aiutare Paese a ripartire

- "Abbiamo espresso al presidente" del Consiglio incaricato "la nostra soddisfazione per averlo incontrato, e soprattutto per il fatto di aver utilizzato il metodo del confronto in un momento così delicato. Abbiamo chiesto che questo non sia un episodio, ma che il metodo del confronto e della concertazione diventi uno strumento per aiutare il Paese a ripartire”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.(Rin)