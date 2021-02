Imprese: da Intesa Sanpaolo erogati oltre 30 milioni a Pmi di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verso un approccio sostenibile, prosegue la nota, è già da tempo l’indirizzo del Gruppo Intesa Sanpaolo, per il quinto anno consecutivo inserita tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo - terza banca in Europa – nella classifica di Corporate Knights su oltre ottomila imprese analizzate. Dalla forte spinta verso l’innovazione nascono l’impegno verso la circular economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale, e le soluzioni innovative messe a disposizione delle imprese per sostenerne gli investimenti in ottica di sostenibilità nei processi di produzione, logistici e di vendita. Il Gruppo ha erogato ad oggi alle Pmi oltre 500 milioni di prestiti Esg, attraverso i finanziamenti a valere sul plafond di sei miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e i nuovi finanziamenti sustainability loans, cui è dedicato un plafond di due miliardi di euro, che premiano con riduzioni di tasso il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg. Nei territori di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria sono una ventina i progetti sviluppati in questo ambito dalle imprese e finanziati da Intesa Sanpaolo con oltre 30 milioni di euro dall’avvio dell’iniziativa. (segue) (Com)