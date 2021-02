Roma: Figliomeni (Fd'I), chiesta commissione Trasparenza su mercato Tuscolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo richiesto l'immediata convocazione della commissione trasparenza per cercare di fare luce sulla realizzazione del mercato di via Orvieto nel VII municipio visto che, dopo vicende che si trascinano da tantissimi anni, la giunta Raggi aveva definanziato l'opera a causa dei ritardi burocratici che si stanno accumulando". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Avevamo presentato un'interrogazione nello scorso mese di giugno e poi a novembre una ulteriore nota indirizzata anche al segretariato generale, oltre che agli altri uffici, per conoscere la tempistica della delibera relativa alla trasformazione dell'area, senza ancora ricevere alcuna risposta. Oggi abbiamo partecipato al sit-in di protesta insieme agli operatori commerciali ed ai residenti riuniti nel comitato di quartiere Tuscolano - Villa Fiorelli e nella cooperativa Case Tranvieri, per sostenere le legittime richieste dei cittadini anche perché la situazione, nel frattempo, è diventata sempre più critica dal punto di vista del degrado e della sicurezza e quindi la realizzazione del nuovo mercato è un'esigenza immediata non più rinviabile", conclude.(Com)