Governo: Parisi su "Il Foglio", ceti produttivi Nord si chiedevano dove Salvini li stesse portando

- I ceti produttivi del Nord, base di riferimento della Lega, si sono chiesti "dove Salvini li stesse portando. Non più lontani dal Sud verso l'Europa come ai tempi della secessione nordista. Ma addirittura lontani dal Nord e dall'Europa all'inseguimento dei voti 'terroni' per la gloria del capo". Lo ha detto in un'intervista a "Il Foglio", il professor Arturo Parisi. "Capisco quando sembrava furbo accrescere la propria forza elettorale senza doversi intestare le responsabilità di governo, grazie al proporzionale. Ma proprio ora che Europa e governo significano - per dirla alla Bossi e Salvini - spartire la grana e non invece caricarsi le grane?", ha concluso. (Rin)