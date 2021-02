+ Roma 2021: Abodi, non escludo candidatura a sindaco per centrodestra, scelta importante +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Abodi, presidente dell'Istituto di credito sportivo e consigliere di Abi, non esclude di poter accettare l'invito della coalizione del centrodestra a correre come sindaco di Roma per le elezioni amministrative del 2021. Interpellato da "Agenzia Nova" su questa ipotesi, Abodi ha spiegato: "Al momento ho ancora bisogno di qualche giorno. Se lo sto considerando? Certamente è una scelta importante e va valutata bene". Sessant'anni, manager, Abodi è stato presidente della Lega calcio di serie B e consigliere di amministrazione di Coni servizi. (Rer)