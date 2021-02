© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orrore delle foibe è un dolore che vive nelle nostre coscienze. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Giornata del ricordo. "La memoria sia per sempre forza e impegno, affinché crimini contro l’umanità non si ripetano mai più. Lo dobbiamo alle tante vittime innocenti, a noi e alle future generazioni", ha scritto Guerini.(Res)