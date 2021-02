Governo: Bonomi (Confindustria), non alimenteremo indiscrezioni su programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria “non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni su che cosa il presidente Draghi intenda fare, non solo per l’assoluto rispetto che portiamo al presidente incaricato, ma perché siamo convinti che il programma del presidente Draghi dovrà essere reso pubblico solo quando sarà lui a illustrarlo al Parlamento”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.(Rin)