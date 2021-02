Paesi Bassi: rapporto, lenta distribuzione vaccini anti-Covid avrà alti costi su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lenta distribuzione di vaccini anti-Covid nei Paesi Bassi potrebbe costare all'economia olandese 900 milioni di euro a settimana, secondo un rapporto della società di assicurazione del credito Euler Hermes e dell'assicuratore Allianz. Non riuscire ad aumentare il numero di persone vaccinate nei Paesi Bassi, a detta dei ricercatori che hanno lavorato al documento, renderebbe necessario prolungare la serrata o comunque tenere in vigore le restrizioni sociali che ostacolano la ripresa economica. L'intera Unione Europea dovrebbe accelerare il processo di sei volte per inoculare il vaccino al 70 per cento della popolazione adulta entro questa estate, l'obiettivo dichiarato della Commissione Europea. "All'attuale velocità di vaccinazione, l'immunità di gregge sarebbe raggiunta solo entro la fine del 2022", ha mostrato il rapporto. Vaccinare rapidamente le categorie sociali a rischio nei paesi dell'Ue consentirebbe un maggiore allentamento delle restrizioni sociali senza mettere a dura prova il sistema sanitario, consentendo così una ripresa economica più sostenibile, hanno affermato i ricercatori.(Beb)