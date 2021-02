Germania: inflazione aumenta all'1 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio scorso, il tasso di inflazione in Germania è aumentato all'1 per cento su base annua e allo 0,8 per cento rispetto a dicembre 2020. È quanto reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato i dati preliminari. In particolare, i prezzi dei generi alimentai hanno sperimentato un incremento del 2,2 per cento rispetto a gennaio 2020. Allo stesso tempo, è rallentato il declino del costo dell'energia: dal 6 per cento in meno annuo di dicembre, al 2,3 per cento di gennaio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a spingere al rialzo il livello generale dei prezzi sono stati il ripristino dell'Iva ai valori integrale e la nuova imposta sulle emissioni di CO2, entrambi in vigore dal primo gennaio. Il taglio dell'Iva era parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro elaborato dal governo federale per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. Approvata dal Bundestag il 29 giugno scorso con le altre misure, la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il primo luglio con scadenza al primo gennaio 2021. L'Iva è stata abbassata dal 19 al 16 per cento. L'aliquota ridotta, che si applica ai generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano, è scesa dal 7 al 5 per cento. La nuova imposta sulle emissioni inquinanti prevede il pagamento di 25 euro per tonnellata di anidride carbonica emessa bruciando diesel, benzina, gasolio da riscaldamento e gas naturale. (Geb)