Romania: partito Psd punta a eliminare le pensioni speciali per i parlamentari

- Il Partito socialdemocratico (Psd) ha deciso di proporre un disegno di legge sull'abolizione delle pensioni speciali dei parlamentari. "Tutti devono essere uguali davanti alla legge", si legge in una nota diffusa su Facebook da Marcel Ciolacu, leader del Partito socialdemocratico (Psd), principale forza politica dell'opposizione in Romania. "Questo governo di ladri e bugiardi sa portare l'austerità solo per le categorie più vulnerabili: i pensionati e coloro in cui dovrebbero investire, ovvero i giovani e gli studenti. Questo governo di ladri e bugiardi sa prendere provvedimenti solo contro le aziende romene, per seppellirle completamente. Non puoi tagliare da oltre 7 milioni di romeni, ma non toccare le pensioni speciali. Questa è la giustizia del Partito nazional liberale (Pnl) e dell'Alleanza Usr-Plus, promessa un anno fa. Ecco perché oggi abbiamo deciso di presentare un progetto di legge sull'eliminazione delle pensioni dei parlamentari. Tutti devono essere uguali davanti alla legge", ha scritto Ciolacu dopo che la coalizione di governo ha annunciato che le pensioni aumenteranno solo dal 1 gennaio 2022 e che il trasporto gratuito con il treno per gli studenti subirà delle restrizioni solo sulla tratta casa-scuola. (Rob)