Mar Cinese Meridionale: per gli esperti asiatici un conflitto è improbabile (2)

- Secondo Hu Bo, direttore del think tank di Pechino South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, attraverso queste ultime azioni Usa e Francia stanno cercando di aumentare la pressione sulla Cina. “Dopo l’assunzione dell’incarico da parte del nuovo presidente statunitense Joe Biden, gli alleati degli Usa sono più fiduciosi del fatto che Washington si assumerà le proprie responsabilità internazionali in termini di ‘pesi e contrappesi’ con la Cina”, ha dichiarato l’analista al quotidiano “South China Morning Post”. Collin Koh, ricercatore della Scuola di studi internazionali Rajaratnam di Singapore, la Marina statunitense vuole indicare a Pechino la propria capacità di operare “ovunque voglia e ovunque il diritto internazionale lo permetta, a dispetto delle minacce cinesi”. La Francia, da parte sua, “si considera un attore autonomo nella regione, e cerca di posizionarsi come partner alternativo per i Paesi dell’area che non hanno intenzione di allinearsi né agli Stati Uniti, né alla Cina”. (segue) (Cip)