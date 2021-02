Mar Cinese Meridionale: per gli esperti asiatici un conflitto è improbabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti ritengono che sortite come queste da parte di alleati degli Stati Uniti, incluso il Regno Unito, potrebbero ripetersi nei prossimi tempi a fronte della militarizzazione della regione da parte della Cina. La Royal Navy britannica ha già pianificato l’invio della portaerei Queen Elizabeth nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Orientale, dove condurrà esercitazioni navali congiunte con Stati Uniti e Giappone. Anche la Germania ha annunciato la spedizione di una fregata verso la regione dell’Indo-Pacifico. “Si tratta di una sorta di allargamento del raggio d’azione della Nato, e la pressione militare sulla Cina non farà che aumentere”, commenta l’esperto di affari militari Song Zhongping, ex istruttore dell’Esercito popolare di liberazione di Pechino. “Tuttavia, alcuni alleati degli Stati Uniti vengono nella regione per mostrare sostegno a valori comuni come la libertà di navigazione e di volo, piuttosto che per il perseguimento di interessi nazionali. Quindi è improbabile che vogliano un confronto aperto con la Cina”. Sulla stessa linea è Zhu Feng, direttore esecutivo del Centro cinese per gli studi collaborativi sul Mar Cinese Meridionale all’Università di Nanchino. “C’è la possibilità di una collisione aerea o navale, ma è improbabile che scoppi una guerra”, osserva l’esperto. (Cip)