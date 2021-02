Governo: Parisi su "Il Foglio", alleanza Pd-M5s sia lavoro serio, non improvvisazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In democrazia il merito e la fatica dei politici "è appunto la costruzione di unità sempre più larghe capaci di reggere nel tempo per assicurare un governo fondato sul consenso della maggioranza dei cittadini". Lo ha detto in un'intervista a "Il Foglio", il professor Arturo Parisi in merito alla possibilità per Pd e M5s di continuare con l'alleanza già annunciata. "Ma è un lavoro serissimo che non accetta improvvisazioni come fu purtroppo l'accrocchio messo in piedi all'inseguimento di un treno per portava al governo, e in fuga anche dal solo rischio di elezioni perché date a priori per perse", ha chiarito. (Rin)