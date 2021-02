Imprese: da Intesa Sanpaolo 5 milioni a Liomatic per progetti di crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo della Liomatic, finanziato da Intesa Sanpaolo con cinque milioni di euro e che prevede obiettivi di miglioramento Esg. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento S-Loan è garantito da Sace tramite Garanzia Italia ed è finalizzato a sostenere il capitale circolante, il costo del personale e il piano investimenti. Tra gli obiettivi dell’operazione, prosegue la nota, il coinvolgimento dei fornitori e di almeno il 25 per cento della clientela su temi di sostenibilità grazie alla linea “green” e all’introduzione delle cialde compostabili, oltre all’utilizzo nei distributori automatici di materiali in Pet biodegradabile o comunque alternativi alla plastica per quanto concerne bicchieri e palettine. “Siamo convinti che il business debba essere declinato anche con politiche di sostenibilità così da rendere le aziende sempre più sane e competitive nel tempo: la pandemia sta stravolgendo paradigmi che davamo per incrollabili, ed emerge sempre di più la necessità di attivare politiche green e di welfare”, ha commentato Ilaria Caporali, amministratore delegato di Liomatic. “Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare più tempo e risorse alla crescita sostenibile, puntando ad arrivare entro la fine del 2022 alla totale integrazione della sostenibilità nella strategia di business: oggi vogliamo farlo insieme ai nostri fornitori più virtuosi, con i quali condividiamo gli stessi valori, che vanno oltre la semplice pausa”, ha aggiunto. (segue) (Com)