Imprese: da Intesa Sanpaolo 5 milioni a Liomatic per progetti di crescita sostenibile (2)

- “I criteri Esg sviluppati nel mondo della finanza con l’obiettivo di valutare gli investimenti sono oggi dei punti di riferimento per le imprese che vogliono indirizzare la propria strategia sostenibile: siamo attenti alle esigenze delle imprese del territorio, soprattutto in questa fase così complessa, e la nostra banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese nell'emergenza Covid-19”, ha continuato Luca Severini, direttore di Intesa Sanpaolo per Toscana e Umbria. “Proprio adesso è fondamentale che le aziende continuino ad essere incentivate in investimenti strategici. Intesa Sanpaolo si impegna in un’allocazione responsabile del credito, integrando nella valutazione del merito creditizio anche i temi della sostenibilità che contribuiscono al valore dell’azienda e, in ultima analisi, alla creazione di valore collettivo”, ha aggiunto. “Con Garanzia Italia abbiamo permesso a molte aziende italiane di accedere alla liquidità necessaria per far fronte all’emergenza: siamo lieti che il nostro sostegno riesca a supportare i piani di investimenti di un’azienda come Liomatic, che vuole far crescere il proprio business in maniera sostenibile”, ha concluso Mario Bruni, responsabile mid corporate di Sace. (Com)