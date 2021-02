Pd: Parisi su "Il Foglio", serve confronto su parole di verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del Partito democratico sarebbe "sarebbe il primo" congresso. "A meno che non chiamiamo congresso quella conta che son diventate le primarie per un segretario che nessuno immagina più candidato successivamente a premier in elezioni secondarie dentro una competizione secondaria di carattere maggioritario", ha evidenziato in un'intervista a "Il Foglio", il professor Arturo Parisi. "Una opzione abbandonata dallo stesso partito mai veramente discussa. Quello del quale il partito ha urgente bisogno è di un confronto fondato su parole di verità. Di lasciare definitivamente alle sue spalle i voti unanimi, con qualche astenuto, che dalla sua nascita contraddistinguono le riunioni dei suoi organi. Solo un confronto serio interno può preparare - ha avvertito - quel confronto esigente esterno che finora è mancato. Solo un confronto serio può metterlo al riparo dalle improvvisazioni che di un avvocato del popolo hanno fatto prima 'l'oggettivo punto di riferimento di tutti i progressisti', e ora il sedicente leader di una tripartita Alleanza per lo sviluppo sostenibile". (Rin)