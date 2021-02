Roma: molesta una minorenne nel minimarket dove lavora, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Trullo hanno arrestato cittadino del Bangladesh di 47 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata in danno di minore. L’uomo, che lavorava come commesso in un minimarket di via Vigna Murata, ieri pomeriggio ha pesantemente molestato una ragazza di 17 anni all’interno dell’esercizio. La minorenne ha reagito all'aggressione dell’uomo urlando e richiamando l’attenzione degli altri clienti presenti, che hanno immediatamente allertato i carabinieri in servizio di vigilanza alla vicina metro Laurentina, insieme ai militari dell’Esercito italiano. Il 47enne è stato ammanettato e trattenuto in caserma in attesa di essere associato in carcere. (Rer)