Perù: presidente Sagasti si vaccina contro il Covid-19

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, è stato è stato vaccinato ieri contro il Covid-19 con il vaccino della cinese Sinopharm. Il capo dello stato, riferisce la stampa locale, ha ricevuto il vaccino presso l’ospedale militare centrale di Lima. “Chiedo a tutti i peruviani di non aver paura del vaccino", ha detto Sagasti pochi minuti prima di ricevere la dose. I primi a essere vaccinati saranno i medici delle terapie intensive. Le prime 300 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19 ordinate dal governo peruviano sono arrivate domenica nel magazzino del Centro nazionale per l'approvvigionamento delle risorse sanitarie strategiche (Cenares) e a partire da lunedì sono state distribuite ai centri di vaccinazione in varie regioni del Paese. Il volo, operato da Air France, è partito dalla Cina venerdì ed è arrivato a Parigi sabato. Un Boeing 777-300ER è partito domenica con direzione Lima arrivando all’aeroporto Jorge Chávez alle ore 19:55. Altre 700 mila dosi partiranno dalla Cina il 13 febbraio. (segue) (Brb)