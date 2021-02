Perù: presidente Sagasti si vaccina contro il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dall’aeroporto all’arrivo delle dosi il presidente Francisco Sagasti ha assicurato che nessun cittadino sarà lasciato senza vaccino e che il governo di transizione da lui guidato ha adempiuto all'impegno assunto con l'intero Paese per combattere la pandemia di coronavirus. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia il Perù pagherà 94 milioni di sol (circa 21 milioni di euro) per il primo lotto di un milione di vaccini della Sinopharm. Nei giorni scorso le parti hanno siglato un secondo contratto per la fornitura di un altro mezzo milione di dosi a febbraio e ulteriori 1,5 milioni di dosi a marzo. Sagasti ha anche annunciato un accordo con la casa farmaceutica Pfizer per 250 mila dosi di vaccino a marzo e 300 mila ad aprile. (segue) (Brb)