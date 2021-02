Francia: Levy (Edf), piano "Hercule" necessario per estinguere debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di ristrutturazione "Hercule" del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) è "necessario" per far fronte al debito accumulato negli ultimi anni. Lo ha detto il presidente di Edf, Jean-Bernard Levy, intervenendo alla Commissione degli Affari economici del Senato. Il dirigente ha sottolineato che l'azienda visto lievitare il livello del debito a causa dell'Accesso regolato all'elettricità del nucleare storico (Arenh), il dispositivo che regola la vendita di elettricità proveniente dal nucleare ai vari operatori. Levy ha definito l'Arenh un "veleno" che deve essere soppresso. Il progetto Hercule prevede una scissione di Edf in tre entità: una Edf Blu, interamente pubblica e dedicata al nucleare, una Edf Verde, per le rinnovabili quotata in Borsa, e un Edf Azzurra per l'energia idroelettrica. Il progetto è attualmente in fase di discussione tra Parigi e la Commissione europea. (Frp)