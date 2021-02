Foibe: Bernini (FI), pulizia etnica per troppo tempo nascosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giorno del ricordo fu istituito nel 2004 per "risvegliare le coscienze su una terribile pagina di storia nascosta per troppo tempo sotto il tallone dell’ideologia". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Oggi più che mai è doveroso chiamare col suo vero nome la tragedia delle foibe: fu una vera e propria pulizia etnica nei confronti della popolazione giuliano-dalmata, italiani incolpevoli uccisi o deportati per il solo fatto di essere italiani", osserva. "Occorre uno sforzo comune per riaffermare il valore della memoria, e trasmetterlo alle nuove generazioni, di fronte alle spinte negazioniste che ancora purtroppo allignano nell’estrema sinistra cercando di infangare la memoria di quei martiri eroi", conclude Bernini.(Com)