Somalia: Consiglio di sicurezza ribadisce invito al dialogo

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito la scorsa notte per discutere della crisi politica in Somalia, ha chiesto ai leader somali di riprendere rapidamente il dialogo per organizzarne nuove elezioni. In una dichiarazione approvata all'unanimità, il Consiglio di sicurezza ha chiesto alle parti di “riprendere il dialogo urgentemente” e di “lavorare insieme nell'interesse del popolo somalo”. La dichiarazione ha incoraggiato inoltre i leader a “raggiungere un consenso sulle modalità per lo svolgimento di elezioni inclusive” e ha condannato le rinnovate violenze del gruppo jihadista al Shabaab, oltre a ribadire il sostegno all'integrità territoriale della. La riunione, che si è svolta a porte chiuse, è stata convocata dal Regno Unito, che detiene la presidenza di turno del Consiglio. Quest’ultimo si riunirà nuovamente il prossimo 22 febbraio per rinnovare il mandato della Missione dell'Unione Africana in Somalia (Amisom). La riunione si è svolta dopo che l’opposizione e gli Stati regionali somali hanno annunciato che non riconosceranno Abdullahi Mohamed “Farmajo” come presidente del Paese, dal momento che il suo mandato è scaduto l’8 febbraio, accusandolo di voler sabotare il processo elettorale a suo favore. (segue) (Res)