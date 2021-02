Somalia: Consiglio di sicurezza ribadisce invito al dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri lo stesso Farmajo ha invitato tutte le forze politiche a tenere una nuova tornata di colloqui a Garowe, capitale dello Stato semi-autonomo del Puntland, il prossimo 15 febbraio per risolvere lo stallo elettorale. In una dichiarazione pubblicata dalla presidenza somala, Farmajo ha detto che lunedì prossimo incontrerà le parti interessate al dialogo per discutere sul destino delle elezioni del Paese e la necessità di attuare l'accordo pre-elettorale concluso a settembre scorso. La proposta di colloqui è stata ben accolta dal governo del Puntland, che in un messaggio pubblicato su Twitter dal suo presidente, Said Abdullahi Deni, suggerisce tuttavia che, essendo il mandato del governo federale concluso, la riunione consultiva si tenga a Mogadiscio con la partecipazione delle parti politiche somale e dei partner internazionali. Se lo Stato del Puntland è da tempo il "quartier generale" del dissenso nei confronti del governo di Farmajo, anche altri leader di opposizione hanno commentato la proposta di Farmajo: secondo Abdirahman Abdishakur Warsame, leader del partito Wadajir e principale opposizione somala, ritiene che la richiesta di un altro dialogo da parte di Farmajo sia una "deliberata tattica diversiva di Farmajo mirata alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Somalia". (Res)