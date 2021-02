Sardegna: Giorno della Memoria, presidente consiglio regionale Pais ricorda gli esuli giuliani accolti nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'istituzione del "Giorno del ricordo", introdotta con la legge 30 marzo 2004 n. 92, il Parlamento ha voluto conservare e mantenere viva la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati dalle loro terre". Così commenta la tragedia delle foibe e del dramma dell'esodo dalle terre del confine orientale il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais dopo aver partecipato a Fertilia alla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Alghero-Bosa, Mons. Mauro Maria Morfino, in suffragio dei martiri delle foibe e degli esuli scomparsi. "Il Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo è un appuntamento al quale tengo molto - dichiara Michele Pais - Per anni questa drammatica pagina della nostra storia nazionale non ha ricevuto la giusta attenzione che meritava. Al termine del secondo conflitto mondiale le truppe jugoslave di Tito, hanno pianificato lo sterminio sistematico degli italiani e ordinato la cancellazione dalle terre del confine orientale di ogni traccia della secolare identità italiana". (segue) (Rsc)